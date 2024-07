Vidal y sus molestias ante Unión: Fue un dolor raro que nunca había sentido, ojalá sea nada

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, habló sobre la lesión que lo sacó del triunfo contra Unión Española y afirmó que sintió un dolor muscular "que nunca había sentido".

"Fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido, el martes veremos qué pasa. Sentí algo que no había sentido nunca, pero me recupero rápido, no hay problema. Es algo muscular. Espero se me pase mañana (lunes) y estar bien el martes", comentó el "King" en la zona mixta del Monumental.

Respecto al partido, Vidal fue autocrítico: "Lo único bueno fue que sacamos los tres puntos, lo demás fue malo. Jugamos muy mal, ellos aprovecharon el segundo tiempo los errores de nosotros, nos salvamos porque se perdieron varios goles. Pero para nosotros, el partido fue muy malo, no hicimos lo que teníamos que hacer".

Vidal también evitó polemizar sobre el arbitraje de Diego Flores y la trifulca en el final del encuentro, y lamentó la expulsión que sufrió Brayan Cortés por agresión.

"Es mala, uno caliente no piensa, ojalá no vuelva a ocurrir, que no ocurran problemas en ninguna cancha y solo sea fútbol".

Finalmente, de cara a los próximos desafíos, Vidal remarcó que "tenemos que mejorar mucho. Lo importante era sumar, cambió la punta, tenemos que acercarnos a Coquimbo que quedó puntero. Lo otro lo veremos en la semana, para no jugar tan mal como hoy".