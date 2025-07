[VIDEO] Así reaccionó Lucas Cepeda al ser consultado por los gestos obscenos ante la U

El delantero Lucas Cepeda fue denunciado por Piero Maza a raíz de los gestos obscenos que realizó una vez concluido el Superclásico en que Colo Colo cayó 2-1 ante Universidad de Chile, por lo que arriesga un castigo de parte del Tribunal de Disciplina.

Durante este martes, Cooperativa Deportes abordó al atacante del "Cacique" a la salida del Estadio Monumental y le preguntó por ello, generando una reacción en el formado en Santiago Wanderers.

El periodista Rodrigo Gómez le señaló: "Lucas, ¿te puedo preguntar qué te pareció la denuncia de los gestos?", ante lo que Cepeda respondió: "No, no me gusta hablar".

Tras eso, siguió camino en su vehículo.

Revisa el momento: