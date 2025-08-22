Autoridad de Conmebol denunció que desalojo de hinchas de la U no fue solicitado

Esta jornada se dieron a conocer informes oficiales de las autoridades de la Conmebol para el partido de Independiente ante Universidad de Chile, en el reporte del expediente disciplinario abierto a ambos clubes, entre los que se detallaron irregularidades cometidas en el Estadio Libertadores de América.

"La voz del estadio, sin instrucción mía, emitió una orden de desalojo de la Bandeja Superior, donde estaban apostados los hinchas visitantes (Universidad de Chile)", redactó el delegado Michael Sánchez.

Así mismo, destacó que: "Fui informado por el Comisario Bibiano que la Policía NO BRINDABA GARANTÍAS (escrito con mayúsculas en el original) para la continuidad del encuentro, razón por la cual el partido quedó cancelado".

Complementado a esto, el árbitro Gustavo Tejeira expresó: "Se acuerda solicitarles a los capitanes de ambos equipos intentar mediar en la situación (...) allí es el delegado del partido quien nos sugiere ingresar al vestuario con el resto del equipo arbitral y aguardar allí hasta nuevo aviso".

Posterior a esto, Sánchez continuó "Ya aparentemente calmada la situación (...) se mantuvo una reunión con Darío Ruiz, encargado de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad, quien manifestó que la decisión del no ingreso de la policía a la tribuna visitante era de ellos, cumpliendo protocolos internos de seguridad, a fin de impedir males mayores".

Finalmente, el delegado expuso: "Considero importante destacar el que los Oficiales de Seguridad de Conmebol, habían recomendado no habilitar la Tribuna Sur Baja destinada al público local, a fin de evitar problemas".

"La respuesta recibida por parte del club local (Independiente) fue que las entradas ya se habían vendido, y que las autoridades locales y el propio club local se comprometían a reforzar la seguridad con guardias privados en la Zona Sur Alta", cerró.