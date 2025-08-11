Conmebol impulsó medidas para reducir interrupciones en el fútbol sudamericano

La Conmebol anunció este lunes que impulsará medidas para reducir las interrupciones relacionadas con las sustituciones y las atenciones médicas en los partidos de fútbol con el propósito de acercarse lo "más posible a los 90 minutos de juego real".

El ente sudamericano señaló en un comunicado que, según su Dirección de Competiciones y Operaciones, las acciones están orientadas a "desalentar las demoras intencionadas y a elevar la dinámica y la calidad del espectáculo deportivo" para aumentar la competitividad del fútbol en el continente.

Los objetivos son "minimizar las interrupciones causadas por sustituciones o atenciones médicas, asegurar un mayor control del tiempo para acercarse lo más posible a los 90 minutos de juego real, y sancionar con amonestaciones a quienes retrasen deliberadamente la reanudación del partido", detalló la nota.

Las medidas incluyen la "aplicación estricta" del reglamento ante dilaciones innecesarias y un llamado a la responsabilidad y a la colaboración de dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados.