El duro castigo que ya auguran para la U e Independiente
Se rememoró el episodio de Colo Colo este año con la invasión en el Monumental.
El abrupto cierre que dieron los incidentes al partido entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América sembró la duda sobre las medidas que tomará la Conmebol para poner fin a la serie de octavos en la Copa Sudamericana.
Pese a esto, desde TyC Sports se anticiparon a la medida del ente rector y afirmaron ambos elencos involucrados se exponen a "severas sanciones disciplinarias", las cuales implican quedar "eliminados de la presente Copa Sudamericana y que, en 2026, no podrán competir en torneos Conmebol".
Así mismo, el portal trasandino también rememoró el episodio que se vivió a principios de año en el Estadio Monumental, donde Colo Colo vio suspendido su partido frente a Fortaleza tras la invasión de hinchas y el sensible fallecimiento de dos menores de edad.
"Se castigó con dureza al 'Cacique' al darle por perdido el juego y se le forzó a jugar sin público por el resto de su participación en la Copa Libertadores", escribieron en el citado portal.