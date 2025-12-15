Conmebol renovó a ESPN los derechos de TV de Libertadores y Sudamericana hasta 2030
Se confirmaron las señales para ambos torneos, con la llamativa irrupción de un conocido canal.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) finalizó el proceso de licitación de los derechos televisivos para sus torneos en el ciclo 2027-2030, con ESPN manteniéndose como la principal emisora de los encuentros.
La cadena, propiedad de Disney, renovó su contrato para transmitir en sistemas de pago (cable y streaming) la Copa Libertadores y Copa Sudamericana para toda Sudamérica, Brasil, México, Centroamérica y el Caribe.
Sin embargo, Warner Bros. Discovery arremetió con el canal TNT Sports, que tendrá ambos torneos por primera vez al quedarse con los partidos asignados a señales abiertas; además de poder emitir para Sudamérica la Libertadores via streaming en HBO Max.
Cabe aclarar que aquella adjudicación no incluye a Brasil (Globo para ambos torneos) y Ecuador (Ecuavisa en el caso de Libertadores).
Además, la Sudamericana seguirá repartida entre ESPN y la cableoperadora Directv, a través de su canal exclusivo DSports.
Una gran novedad es que todos los videos de "highlights" (mejores momentos) en internet quedaron en manos de Warner Bros. Discovery mediante HBO Max.