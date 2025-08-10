¿Cuándo y dónde ver la ida entre Peñarol de Cortés y Racing de Arias por la Copa Libertadores?

Este martes regresa la acción de la Copa Libertadores con los partidos de ida de los octavos de final. Uno de los duelos destacados enfrentará a dos arqueros chilenos: Peñarol, con Brayan Cortés en sus filas, se medirá ante Racing, que cuenta con Gabriel Arias, en el Estadio Campeón del Siglo.

El exarquero de Colo Colo tuvo su esperado debut con el conjunto "carbonero" en la victoria por 3-0 frente a Nacional en el clásico uruguayo, donde fue ovacionado por su destacada actuación al realizar paradas clave. Por su parte, Gabriel Arias, capitán de Racing, es una pieza fundamental y probablemente será titular en la "Academia".

El clásico está programado para las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT) del martes 12 de agosto y será transmitido en cable por la señal de ESPN Premium y en streaming por la plataforma Disney+ Premium.

También podrás seguir los últimos detalles de este encuentro a través de Cooperativa.cl.