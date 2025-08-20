Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Estudiantes igualó ante Cerro Porteño y avanzó a los cuartos de final en la Copa Libertadores

El elenco de La Plata aguantó como local la ventaja conseguida en Asunción.

Estudiantes igualó ante Cerro Porteño y avanzó a los cuartos de final en la Copa Libertadores
Estudiantes de La Plata consiguió avanzar a los cuartos de final en la Copa Libertadores este miércoles tras igualar sin goles ante Cerro Porteño, valiéndose del agónico 0-1 conseguido en la ida disputada en Asunción para pasar a la siguiente fase.

En un parejo compromiso, las ocasiones escasearon en el primer tiempo y esto permitió a los argentinos administrar con comodidad la ventaja ante un desesperado elenco paraguayo, que no estuvo ni cerca de anotar como forastero.

Posteriormente, en la segunda etapa vino la ocasión más clara del partido por parte del local. Alexis Castro lideró una carrera ofensiva en la que sorprendió desatenta a la defensa contraria y Guido Carrillo remató (78') a los guantes del meta Alexis Martín Arias.

Con silbatazo final del juez venezolano Jesús Valenzuela, el Estadio Ciudad de La Plata se fundió en una alegría que los dejó esperando a conocer su rival en la revancha de Internacional ante Flamengo, donde el "Mengao" llega con la ventaja mínima a Porto Alegre.

