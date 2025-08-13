Estudiantes venció a Cerro Porteño en el final y se ilusiona con cuartos de la Libertadores
El "Pincha" se impuso con un penal en el último minuto en Paraguay.
El "Pincha" se impuso con un penal en el último minuto en Paraguay.
Estudiantes de La Plata venció en la agonía por 0-1 a Cerro Porteño este miércoles en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, en Paraguay, y dio un paso crucial rumbo a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El "Pincharrata" batalló ante el férreo juego de los locales en la ida de octavos y terminó celebrando en el último minuto, gracias a una falta penal contra Guido Carrillo.
Fue Santiago Ascacibar el encargado de ejecutar desde el punto de cal y decretar el triunfo para el cuadro trasandino (90+8').
La revancha de octavos de final se jugará la próxima semana en La Plata, y el ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre Flamengo e Inter de Porto Alegre.