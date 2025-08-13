Estudiantes venció a Cerro Porteño en el final y se ilusiona con cuartos de la Libertadores

Estudiantes de La Plata venció en la agonía por 0-1 a Cerro Porteño este miércoles en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, en Paraguay, y dio un paso crucial rumbo a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El "Pincharrata" batalló ante el férreo juego de los locales en la ida de octavos y terminó celebrando en el último minuto, gracias a una falta penal contra Guido Carrillo.

Fue Santiago Ascacibar el encargado de ejecutar desde el punto de cal y decretar el triunfo para el cuadro trasandino (90+8').

La revancha de octavos de final se jugará la próxima semana en La Plata, y el ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre Flamengo e Inter de Porto Alegre.