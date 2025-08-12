Kuscevic salió lesionado en empate de Fortaleza y Vélez de Baeza en la Copa Libertadores

El chileno Benjamín Kuscevic salió lesionado este martes en el empate sin goles de Fortaleza y Vélez Sarsfield, el club de Claudio Baeza y Diego Valdés, en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Kuscevic fue titular y capitán en el cuadro brasileño, pero tuvo que ser reemplazado en el minuto 21 tras presentar molestias en su pierna derecha.

Baeza, por su parte, fue titular y jugó todo el compromiso con los de Liniers, mientras que Valdés no fue citado por lesión.

El encuentro fue trabado, con Fortaleza dominando la posesión, pero sin generar peligro real en el arco rival. En los minutos finales, Matheus Rossetto, del conjunto brasileño, fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

El duelo de revancha está programado para el martes 19 de agosto a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "José Amalfitani".