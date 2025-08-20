La contundente explicación de Gustavo Costas luego de sacar a Gabriel Arias

El técnico de Racing Club, Gustavo Costas, se refirió a la salida del arquero chileno Gabriel Arias en el partido ante Peñarol por Copa Libertadores y aseguró que fue una decisión que ya estaba conversada.

El arquero nacional salió a los 90+3' dejando su lugar a Facundo Camberes, quien ya ha dado muestras de ser atajador de penales.

La situación molestó al exjugador de Unión La Calera, quien incluso no celebró la clasificación que se forjó un minuto después tras el gol de Franco Pardo.

Ante ello, Costas fue claro: "Estaba hablado, lo hablamos entre cuerpo técnico. Tomamos esa decisión y ya", dijo.