LDU de Thiago Nunes y Fernando Cornejo eliminó a Botafogo y avanzó a cuartos de la Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que dirige Tiago Nunes y donde juega Fernando Cornejo, derrotó 2-0 a Botafogo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, asegurando su clasificación a la siguiente ronda con un marcador global de 2-1.

El equipo ecuatoriano remontó la serie en casa y eliminó al conjunto brasileño, vigente campeón, del torneo continental.

El marcador se abrió temprano en el partido, cuando Gabriel Villamil anotó el primer gol para LDU al minuto 7, tras una asistencia de Lisandro Alzugaray. Ya en la segunda mitad, el propio Alzugaray fue el encargado de ampliar la ventaja al convertir un penal de manera efectiva al minuto 60, estableciendo el 2-0 definitivo que le dio la clasificación a su equipo.

El encuentro fue intenso y disputado, lo que llevó a que LDU de Quito terminara con diez jugadores por la expulsión de Kevin Minda con tarjeta roja directa al minuto 83.

Además de la expulsión, el partido contó con varias tarjetas amarillas. Por el lado de Botafogo, fueron amonestados Danilo Oliveira (43') y Alexander Barboza (73'), mientras que en el equipo local vieron la amarilla Fernando Cornejo (74') y Gian Allala (90+7').

Su próximo rival será Sao Paulo, de Gonzalo Tapia, que eliminó a Atlético Nacional de Colombia.