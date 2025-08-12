Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Los resultados de los duelos de ida en octavos de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.

Los resultados de los duelos de ida en octavos de la Copa Libertadores
 EFE (Archivo)
En portada

La Copa Libertadores 2025 regresa este martes con los primeros partidos de ida de los octavos de final, destacando la participación de jugadores chilenos. Uno de los duelos más esperados será entre Racing y Peñarol, que contará con la presencia de Gabriel Arias y Brayan Cortés.

- Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:

Martes 12 de agosto

Miércoles 13 de agosto

  • Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata, 18:00 horas. Estadio General "Pablo Rojas", Asunción.
  • Flamengo (de Erick Pulgar) vs. Internacional, 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Jueves 14 de agosto

  • Botafogo vs. Liga de Quito (de Fernando Cornejo), 18:00 horas. Estadio Olímpico "Nilton Santos", Río de Janeiro.
  • Universitario vs. Palmeiras, 20:30 horas. Estadio Monumental, Lima.
  • Libertad vs. River Plate (de Paulo Díaz), 20:30 horas. Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

