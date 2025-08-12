Los resultados de los duelos de ida en octavos de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 regresa este martes con los primeros partidos de ida de los octavos de final, destacando la participación de jugadores chilenos. Uno de los duelos más esperados será entre Racing y Peñarol, que contará con la presencia de Gabriel Arias y Brayan Cortés.

Martes 12 de agosto

Fortaleza (de Benjamín Kuscevic) 0-0 Vélez Sarsfield (de Claudio Baeza). Finalizado. Arena Castelao, Fortaleza. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Atlético Nacional 0-0 São Paulo (de Gonzalo Tapia), Primer tiempo. Estadio "Atanasio Girardot", Medellín. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Peñarol (de Brayan Cortés) 0-0 Racing Club (de Gabriel Arias), Primer tiempo. Estadio Campeón del Siglo, Montevideo. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Miércoles 13 de agosto

Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata , 18:00 horas. Estadio General "Pablo Rojas", Asunción.

, 18:00 horas. Estadio General "Pablo Rojas", Asunción. Flamengo (de Erick Pulgar) vs. Internacional, 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Jueves 14 de agosto