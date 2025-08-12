Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Los resultados de los duelos de ida en octavos de la Copa Libertadores
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
La Copa Libertadores 2025 regresa este martes con los primeros partidos de ida de los octavos de final, destacando la participación de jugadores chilenos. Uno de los duelos más esperados será entre Racing y Peñarol, que contará con la presencia de Gabriel Arias y Brayan Cortés.
- Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:
Martes 12 de agosto
Miércoles 13 de agosto
Jueves 14 de agosto