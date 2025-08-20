[VIDEO] Duelo de Flamengo e Inter se retrasó por "lluvia" de papel picado en la cancha

El duelo entre Internacional y Flamengo, por la revancha de los octavos de final en la Copa Libertadores, sufrió un breve retraso en el Estadio Beira-Rio después de que las hinchadas recibieran el cotejo arrojando miles de papeles picados.

La situación escaló tanto que incluso tiñó el terreno de juego de un color blanquecino y los asistentes debieron utilizar equipos para despejar la cancha, lo que retrasó el pleito durante 20 minutos.

COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS: lluvia de papelitos en el Beira-Río en el partido entre Inter y Flamengo por la vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



