Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Duelo de Flamengo e Inter se retrasó por "lluvia" de papel picado en la cancha

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cotejo se demoró más de 15 minutos en arrancar.

[VIDEO] Duelo de Flamengo e Inter se retrasó por
El duelo entre Internacional y Flamengo, por la revancha de los octavos de final en la Copa Libertadores, sufrió un breve retraso en el Estadio Beira-Rio después de que las hinchadas recibieran el cotejo arrojando miles de papeles picados.

La situación escaló tanto que incluso tiñó el terreno de juego de un color blanquecino y los asistentes debieron utilizar equipos para despejar la cancha, lo que retrasó el pleito durante 20 minutos.

