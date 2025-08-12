[VIDEO] Edwin Cardona falló dos penales en empate de Atlético Nacional y Sao Paulo en la Libertadores

El volante colombiano Edwin Cardona vivió una pesadilla este martes en la Copa Libertadores, al fallar dos penales en el empate de Atlético Nacional y Sao Paulo en Medellín, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la primera parte, Cardona tuvo chance de abrir el marcador en el minuto 13, pero su ejecución al palo izquierdo del arquero Rafael se fue un poco ancha, desatando la alegría de los paulistas.

NOOO, EDWIN: Cardona falló el penal para Atlético Nacional ante San Pablo en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/u7kVxjyqFe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

En la segunda parte, minuto 67, Cardona tuvo oportunidad para redimirse, pero otra vez lo desperdició, ejecutando de la misma manera que en el primer penal.

DE NO CREER, EDWIN: Cardona, quien ya había errado un penal en el PT, volvió a hacerse cargo de una ejecución en el ST y se lo atajó Rafael. Todo sigue 0-0 entre Atlético Nacional y San Pablo.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FVyuWYCl3y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Finalmente, Cardona fue reemplazado en el minuto 86 y dejó la cancha entre lágrimas, desconsolado por su terrible noche copera.

DESCONSOLADO: Edwin falló dos penales en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores entre Atlético Nacional y San Pablo y se lamentó al salir reemplazado.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CaFkKXqEHb — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

Espectador de esta situación fue el chileno Gonzalo Tapia, quien fue suplente y no sumó minutos con Sao Paulo en la visita a Medellín.

La revancha de los octavos será el próximo martes, a las 20:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Morumbí.