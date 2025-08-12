Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Edwin Cardona falló dos penales en empate de Atlético Nacional y Sao Paulo en la Libertadores

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El volante colombiano salió entre lágrimas del partido.

El chileno Gonzalo Tapia se quedó en la banca en el equipo paulista.

El volante colombiano Edwin Cardona vivió una pesadilla este martes en la Copa Libertadores, al fallar dos penales en el empate de Atlético Nacional y Sao Paulo en Medellín, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la primera parte, Cardona tuvo chance de abrir el marcador en el minuto 13, pero su ejecución al palo izquierdo del arquero Rafael se fue un poco ancha, desatando la alegría de los paulistas.

En la segunda parte, minuto 67, Cardona tuvo oportunidad para redimirse, pero otra vez lo desperdició, ejecutando de la misma manera que en el primer penal.

Finalmente, Cardona fue reemplazado en el minuto 86 y dejó la cancha entre lágrimas, desconsolado por su terrible noche copera.

Espectador de esta situación fue el chileno Gonzalo Tapia, quien fue suplente y no sumó minutos con Sao Paulo en la visita a Medellín.

La revancha de los octavos será el próximo martes, a las 20:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Morumbí.

 

