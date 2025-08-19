[VIDEOS] Hinchas de Racing lanzaron fuegos en el hotel de Peñarol
El hecho se dio a eso de las 3 de la madrugada.
El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing de Avellaneda y Peñarol, a disputarse este martes, tuvo una movida previa luego de que hinchas de la Academia lanzaran fuegos de artificio en las afueras del hotel de concentración del "Manya".
Pese a que el cuadro uruguayo eligió alojarse en un hotel en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, los jugadores del "Carbonero" sufrieron con la pirotecnia lanzada en las inmediaciones a eso de las 3 de la madrugada.
El duelo entre ambos elencos se disputará a las 21:30 horas y contará con la presencia de los arqueros chilenos Gabriel Arias y Brayan Cortés.
Mira acá los videos
Ver esta publicación en Instagram
LOS HINCHAS DE RACING TIRARON FUEGOS ARTIFICIALES EN LA CONCENTRACIÓN DE PEÑAROL 🎇😴— Diario Olé (@DiarioOle) August 19, 2025
📹 Nicolás Poggio pic.twitter.com/tfE6o4eplH
Segundo round de fuegos artificiales en las cercanías al hotel de #Peñarol en Buenos Aires. Sobre las 4:45 de la madrugada nuevamente hinchas de #Racing lanzaron pirotecnia. Se fueron en un auto blanco que ingresó al barrio privado. @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/NRrAW2lOKm— Enrique Arrillaga (@arrillagae) August 19, 2025