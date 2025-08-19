[VIDEOS] Hinchas de Racing lanzaron fuegos en el hotel de Peñarol

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing de Avellaneda y Peñarol, a disputarse este martes, tuvo una movida previa luego de que hinchas de la Academia lanzaran fuegos de artificio en las afueras del hotel de concentración del "Manya".

Pese a que el cuadro uruguayo eligió alojarse en un hotel en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, los jugadores del "Carbonero" sufrieron con la pirotecnia lanzada en las inmediaciones a eso de las 3 de la madrugada.

El duelo entre ambos elencos se disputará a las 21:30 horas y contará con la presencia de los arqueros chilenos Gabriel Arias y Brayan Cortés.

