Alvarez destacó a chilenos de Independiente y afirmó que Loyola "no tiene techo"

En la antesala del crucial duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, analizó el enfrentamiento de este miércoles ante Independiente y no escatimó en elogios para los jugadores chilenos del cuadro argentino, Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

El argentino destacó especialmente a Loyola, asegurando que "es un jugador en permanente crecimiento, no tiene techo".

Consultado por los futbolistas nacionales del "Rojo", Alvarez también tuvo palabras para Pablo Galdames, de quien dijo que "su trayectoria habla por sí sola", y para Luciano Cabral, a quien conoce "de la época de Argentinos Juniors" y describió como "muy talentoso en los últimos metros".

Sobre el plantel rival en general, afirmó que "Independiente tiene un plantel de mucha jerarquía y los tres jugadores chilenos lo enriquecen".

Respecto al partido, el entrenador anticipó un choque "intenso, dinámico y de buen pie". Subrayó la importancia de la llave completa, afirmando que "es una llave de 180 minutos" y que el equipo necesitará "carácter para ser dominadores del juego en los dos escenarios". Además, calificó el cruce como "muy trascendente" por la historia del rival y la relevancia de la competición continental.

Finalmente, Alvarez reafirmó su compromiso con el presente del equipo, señalando que "la cabeza está cien por ciento solo en la Copa Sudamericana". También aprovechó de expresar su comodidad en el club: "En la U encontré un cariño muy grande. Acá me siento respetado". Ante las preguntas sobre posibles fichajes, fue tajante al cerrar el tema: "Del mercado no vale la pena hablar más".

"A los equipos hay que analizarlos por procesos y no segmentos, pueden tener altibajos, pero en el balance general de Independiente me parece que es muy bueno", expresó sobre el irregular presente del cuadro rojo.

También sostuvo que "hay que dividir importancia de trascendencia, lo importante está en el día a día. Me hace referencia a la trascendencia, en una competencia internacional en que hemos jugado Copa Libertadores, tiene una relevancia a nivel continental, me parece a mí que mayor y por tratarse de un equipo con la historia del que vamos a enfrentar, por la historia, entiendo que es un partido muy trascendente, pero no sé si el más".