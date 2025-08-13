Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Arquero de Independiente tendrá que usar un casco ante U. de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Así lo revelaron desde el club argentino.

Arquero de Independiente tendrá que usar un casco ante U. de Chile
Una inesperada complicación suma Independiente de Avellaneda en la previa de su crucial duelo por Copa Sudamericana. El arquero titular, Rodrigo Rey, deberá utilizar un casco protector especial para enfrentar esta noche a Universidad de Chile, debido a un traumatismo sufrido en el último partido de la liga local.

Según informó el club, la medida se debe a un traumatismo en el arco superciliar izquierdo que sufrió el portero tras una colisión con su compañero de equipo, Nicolás Freire, durante el último partido del Torneo Clausura ante River Plate.

La lesión, aunque no le impide jugar, requiere de esta protección especial para evitar mayores riesgos.

De esta manera, el guardameta, pieza clave en el esquema del Rojo, podrá disputar el trascendental encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La imagen de Rey con el casco será una de las postales de un partido que ya se anticipa como muy disputado.

