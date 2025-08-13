Bolívar sacó ventaja ante Cienciano en los octavos de la Copa Sudamericana

Bolívar aprovechó bien su localía en el Estadio "Hernando Siles" de La Paz y consiguió imponerse con un 2-0 a Cienciano en la ida de los octavos de final por la Copa Sudamericana.

El elenco boliviano no tardó en encontrar la ventaja en el primer tiempo gracias al goleador uruguayo Martín Cauteruccio (20'). Posteriormente, en el inicio del segundo lapso fue Damian Batallini (58') quien concretó la cifra que definió el partido.

Ahora, ambos elencos tendrán que esperar hasta el próximo miércoles 20 de agosto para definir la serie en el Estadio Inca "Garcilaso de la Vega", donde se conocerá al equipo que enfrentará al vencedor entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz.