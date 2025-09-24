Capitán de Lanús sobre enfrentar a la U o Alianza Lima en semis: Los dos van a ser difíciles

Este lunes, Lanús igualó con Fluminense en el Estadio Maracaná y timbró su boleto a las semifinales de Copa Sudamericana, instancia donde se verá las caras con el ganador de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima, la cual se definirá mañana en Coquimbo.

En vísperas de conocer a su adversario en la próxima instancia, el capitán del conjunto granate, Carlos Izquierdoz, dialogó con ESPN Argentina y expresó su respeto a los azules e "íntimos".

"La verdad es que son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles", aseguró el ex defensa de Boca Juniors.

En la misma línea, el zaguero de 36 años destacó que "a la U lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto. Después, Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria".