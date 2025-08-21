Clark criticó nula empatía desde Independiente: No nos han preguntado cómo está la gente

Desde Buenos Aires, y visiblemente afectado por los graves hechos de violencia que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, expresó su profunda decepción y malestar con la dirigencia de Independiente, acusando una total falta de empatía y preocupación tras las agresiones.

En un punto de prensa antes de regresar a Chile, el timonel azul fue enfático en señalar la nula comunicación por parte del club argentino. "No nos han llamado, no nos han preguntado cómo está la gente. A nosotros, a parte del cuerpo técnico o parte del staff que agredieron ayer, les quisieron robar, y no nos han preguntado nada. Creo que eso habla mal de ellos", sentenció.

El directivo criticó que la principal preocupación de sus pares argentinos fuera el resultado deportivo y los posibles castigos, en lugar del estado de las personas heridas.

"Cuando vemos un linchamientoy nadie hacía nada, estar preocupado o, al menos, tener la primera preocupación de quién ganó el partido y si me van a castigar o no, yo creo que es un sin sentido", agregó.

"Una barbarie" y la pasividad policial

Haciéndose eco de las palabras de las autoridades, Clark calificó los hechos como "una barbarie" y describió con crudeza la falta de acción de las fuerzas de seguridad presentes. Según su relato, los ataques fueron de una violencia desmedida y sin intervención oportuna.

"Los tipos le pegaron hasta que se aburrieron o hasta que la propia gente empezó a entrar la cordura y dijeron que pararan. Pero los tipos pegaron hasta que se aburrieron y se fueron. No es que haya llegado la policía y los haya parado", afirmó, destacando además un hecho que considera "muy curioso": "Que habiendo visto cómo le pegaban durante largo rato y estando las fuerzas policiales ahí, no haya ninguna persona detenida de los hinchas de Independiente".

El partido con Everton y agradecimiento a la ANFP

Respecto al próximo desafío deportivo, el duelo contra Everton programado para el domingo, el presidente de Azul Azul admitió que su realización está en evaluación.

Explicó que el plantel no entrenó debido al impacto emocional de los incidentes. "El equipo ayer, como todos me imagino, no pudo dormir nada, preocupados por la gente y todos estaban choqueados. No hemos conversado. Yo personalmente soy de la idea de que siempre es bueno jugar, pero lo vamos a hablar ahora seguramente", comentó.

En contraste con la actitud de Independiente, Clark agradeció el respaldo recibido por parte de la ANFP y otros clubes del fútbol chileno. "Quiero dar las gracias públicamente a Pablo Milad y a todos los que trabajan en la ANFP. Nos sentimos muy apoyados. También nos han llamado varios clubes a darnos su apoyo y la verdad es que eso a uno lo hace sentirse bien", concluyó, antes de confirmar que el club ya contrató un equipo de abogados penalistas en Argentina para defender a los más de 100 hinchas que permanecen detenidos.