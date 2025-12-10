Conmebol informó fecha en que equipos chilenos conocerán sus cruces en la Sudamericana

Conmebol dio a conocer la fecha y horario para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Sudamericana, en las cuales participarán Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal.

Según la información entregada por el organismo sudamericano, el sorteo se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Luque, Paraguay.

En primera instancia, los elencos nacionales deberán enfrentarse entre sí para comenzar a pavimentar su participación en las siguientes instancias de la competencia.

Asimismo, los duelos entre equipos chilenos se sortearán para definir las llaves y la localía, ya que se jugará a partido único.