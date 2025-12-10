Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Conmebol informó fecha en que equipos chilenos conocerán sus cruces en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En primera instancia, los elencos nacionales se deberán enfrentar entre ellos para avanzar en la competencia.

Conmebol informó fecha en que equipos chilenos conocerán sus cruces en la Sudamericana
 @sudamericana
Conmebol dio a conocer la fecha y horario para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Sudamericana, en las cuales participarán Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal.

Según la información entregada por el organismo sudamericano, el sorteo se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Luque, Paraguay.

En primera instancia, los elencos nacionales deberán enfrentarse entre sí para comenzar a pavimentar su participación en las siguientes instancias de la competencia.

Asimismo, los duelos entre equipos chilenos se sortearán para definir las llaves y la localía, ya que se jugará a partido único.

