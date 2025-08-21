CSD Colo Colo: Duele que episodios similares a los vividos por nuestros hinchas sigan ocurriendo

El Club Social y Deportivo Colo Colo expresó su "total solidaridad" con los hinchas de Universidad de Chile tras los graves incidentes de seguridad ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América.

A través de un comunicado oficial, la corporación condenó enérgicamente tanto el accionar de la policía y la seguridad privada como la violencia de ciertos grupos que comprometieron el bienestar de los fanáticos visitantes.

El comunicado lamenta que "cientos de hinchas y familias" de la U vieran comprometida su seguridad y critica duramente a la policía y la seguridad del recinto por "no resguardar debidamente a la hinchada visitante", al mismo tiempo que repudió los actos de violencia que "empañaron lo que debía ser una jornada fraterna y de fútbol".

En un gesto que trasciende la rivalidad deportiva, el CSD Colo Colo recordó las malas experiencias de sus propios seguidores en el extranjero. "Como colocolinas y colocolinos, nos duele profundamente que episodios similares a los vividos históricamente por nuestros hinchas sigan ocurriendo", señaló el CSD, reafirmando que "ninguna persona debe temer por su integridad ni por su vida al asistir a un estadio".

Finalmente, la institución hizo un llamado a las autoridades competentes para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. "Instamos a que las autoridades correspondientes tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de familias e hinchas", concluye el comunicado, cerrando con una exigencia de mayor protección para quienes viajan a apoyar a sus equipos.