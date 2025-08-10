¿Cuándo y dónde ver la ida de octavos entre la U e Independiente por Copa Sudamericana?
Los "azules" quieren dar el primer golpe en la serie ante los argentinos.
Este miércoles, Universidad de Chile retomará la acción en la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Independiente, equipo que cuenta con los chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames, en el partido de ida de los octavos de final en el Estadio Nacional.
Los azules llegan en un gran momento tras golear a Unión Española en la Liga de Primera y buscarán dar el primer golpe en esta serie ante un rival que tiene en su plantel a tres jugadores chilenos en este crucial encuentro en nuestro país.
El duelo está programado para las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT) del martes 12 de agosto y será transmitido en cable por la señal de DSports y en streaming por la plataforma DGO.
También podrás seguirlo online en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.