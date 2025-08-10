¿Cuándo y dónde ver la ida de octavos entre la U e Independiente por Copa Sudamericana?

Este miércoles, Universidad de Chile retomará la acción en la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Independiente, equipo que cuenta con los chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames, en el partido de ida de los octavos de final en el Estadio Nacional.

Los azules llegan en un gran momento tras golear a Unión Española en la Liga de Primera y buscarán dar el primer golpe en esta serie ante un rival que tiene en su plantel a tres jugadores chilenos en este crucial encuentro en nuestro país.

El duelo está programado para las 20:30 horas de Chile (00:30 GMT) del martes 12 de agosto y será transmitido en cable por la señal de DSports y en streaming por la plataforma DGO.

También podrás seguirlo online en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.