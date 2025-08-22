Delegación de la U ya está en Asunción para iniciar su defensa ante Conmebol

Una delegación de la dirigencia de Universidad de Chile ya se desplazó hasta Asunción, Paraguay, para gestionar su defensa ante la Comisión Disciplinaria de la Conmebol luego de la cancelación del partido ante Independiente por los hechos de violencia registrados luego del entretiempo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, los dirigentes azules se desplazaron luego de concretar la liberación de los más de 100 hinchas que estaban detenidos en distintas comisarías de Buenos Aires.

Recordar que el duelo entre azules y rojos se suspendió cuando el marcador estaba 1-1 (2-1 a favor de los chilenos en el global) y que la Comisión se encuentra recabando antecedentes para definir el castigo.

A la capital paraguaya ya se había desplazado una delegación del elenco de Avellaneda para iniciar el lobby por los puntos.