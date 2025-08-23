Dirigente de Alianza Lima: Si se le da los puntos a U. de Chile quedaría un precedente terrible

Alianza Lima fijó una postura de cautela y expectación por el desenlace de la llave entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, pero otra parte de la dirigencia del club se mostró contrario a un eventual fallo que instale a los azules en cuartos de final.

Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, principal acreedor del club peruano, conversó con el canal Willax al respecto. En primer lugar, comentó que resta esperar la investigación de Conmebol y los días necesarios para los descargos de argentinos y chilenos.

De todas maneras, Zúñiga, también hincha "íntimo", resaltó que "al equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos. Y bueno, con la reacción injustificada de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia".

En la misma línea, el mandamás aliancista señaló que "si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la Conmebol es difícil".

Así y todo, Zúñiga reconoció que los blanquiazules quieren tener una suerte de revancha con el Romántico Viajero por la eliminación en cuartos de final de Copa Libertadores de 2010, cuando un polémico cobro arbitral en el Estadio Monumental les costó el paso a semifinales y significó la clasificación del conjunto laico.

"La verdad es que nosotros estamos esperando el fallo. En lo personal, nos hubiera gustado jugar. Alianza Lima es un equipo al que le gusta jugar, tenemos 16 partidos internacionales, son hechos históricos sin precedentes. Estábamos prestos a jugar, inclusive, hay una revancha histórica con la U. de Chile", finalizó.