¿Estará la U? Conmebol definió programación de los cuartos de final en la Sudamericana

A falta de la resolución entre la llave de Independiente y Universidad de Chile por octavos, la cual fue suspendida por incidentes en la revancha, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana compartió la programación para los cuartos de final del torneo.

Según detalla la publicación, Alianza Lima se mantiene expectante a la "decisión de los órganos judiciales de la Conmebol" para saber a qué rival le tocará medirse y enfrentar como local el próximo 18 de septiembre, cuando se juegue la ida.

Así mismo, la vuelta de dicho compromiso está pactada para el 25 del mismo mes y se mantienes con sede "a definir". No obstante, el horario del encuentro ya está acordado para las 20:30 horas.

Hasta entonces, las llaves que tendrán a Lanús enfrentado a Fluminense, a Bolívar midiéndose con Atlético Mineiro y a Independiente del Valle chocando contra Once Caldas.