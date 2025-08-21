Exjefe de seguridad acusó complicidad de la policía con barristas de Independiente

El exjefe de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte argentina (Aprevide), Juan Manuel Lugones, lanzó una grave acusación de complicidad entre la Policía de Buenos Aires y la barra brava de Independiente en los violentos ataques contra los hinchas de Universidad de Chile.

Según Lugones, las fuerzas de seguridad liberaron la zona para permitir que los barristas locales agredieran a los fanáticos visitantes durante el caótico partido por la Copa Sudamericana.

En una entrevista con Radio La Red de Argentina, el exfuncionario aseguró que la policía tomó la decisión deliberada de no intervenir.

"Lo que nos mostraron ayer... es que la Policía no tiene la capacidad profesional, o tomaron la decisión de no hacerlo, de meterse a la tribuna a terminar con los problemas", afirmó. Lugones fue más allá y acusó que las fuerzas de seguridad tienen "un acuerdo con la barra para liberar la zona y que la barra haga de barreminas".

El exjefe de la Aprevide sostuvo que la agresión fue premeditada y autorizada. "Vimos a un sector de la barra de Independiente ingresar ayer a pegarle a un sector de la gente de U de Chile con la autorización de la Policía de la provincia de Buenos Aires", denunció. Además, insinuó una red de corrupción al afirmar que "en Avellaneda no se vende una bondiola (producto alimenticio) sin que una parte vaya a la unidad policial".

Finalmente, desestimó la idea de que la policía no pueda actuar en las tribunas, calificándolo como "una decisión". Apuntó también a la responsabilidad del club organizador, concluyendo que, según las reglas de la Conmebol, "el responsable de seguridad es Independiente", dejando en claro que tanto las fuerzas policiales como la institución deportiva tienen una cuota de responsabilidad en los graves hechos.