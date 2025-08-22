Figura de Independiente se desmarcó del presidente: Lo deportivo pasa a segundo plano

Los dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, luego de los lamentables hechos ocurridos en el ahora clausurado Estadio Libertadores de América fueron motivo de diversos comentarios tanto en Chile como en Argentina.

"Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos", dijo el dirigente en su llegada a Asunción para hacer lobby ante Conmebol.

Sin embargo, incluso en el plantel del Rojo el cuestionado directivo no encontró respaldo.

"Qué triste todo lo sucedido. La pasión y el fanatismo no tienen ninguna relación con la violencia. Esto no es fútbol", escribió Kevin Lomónaco en una historia de Instagram.

"En estos casos, lo deportivo pasa a segundo plano, lo primero es la salud de los hinchas", añadió el futbolista que maneja una oferta desde el fútbol europeo.