Fiscal argentino: Hay causa contra policías y desmintió abusos a empleadas de Independiente

Mariano Zitto, fiscal encargado de la investigación por los incidentes en el duelo de Independiente y Universidad de Chile el 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, detalló la situación judicial del caso, señalando que hay causas por el accionar irregular de la policía y descartó denuncias por supuestos abusos de barristas de la U a empleadas del club argentino.

"Una de las 19 causas que se formaron por todo el conflicto que derivó del 20 de agosto, es el cuestionamiento al accionar de prevención tanto interna por la seguridad privada como con la seguridad de la policía de la provincia", explicó Zitto en diálogo con TyC Sports.

Al ser consultado sobre supuestos abusos contra empleadas de Independiente, Zitto fue enfático al señalar que "formé una causa por separado por esos trascendido por redes sociales y medios de comunicación. No tengo a ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso".

"Por eso le estoy pidiendo a Independiente que individualice a esta persona, hoy le hice saber eso al presidente de Independiente (Néstor Grindetti). El club no tiene conocimiento de esto. Tampoco hay denuncia en ninguna comisaria de la zona", agregó.

Además, Zitto contó que cambió la calificación de los delitos investigados, pasando de lesiones graves y leves en la mayoría de los casos a la tentativa de homicidio.

"Uno, en el contexto de las agresiones que se vieron en todo el mundo, se puede ver que no fue el mero ataque de golpear a alguien, querer lesionar e irse. Fueron golpes reiterados, personas que quedaron en estado de inconciencia, eso se valora a la hora de pedir ese tipo de solicitudes", explicó.

Finalmente, manifestó su molestia con el club de Avellaneda, al señalar que Independiente se "apresuró" con el asunto de los 25 hinchas expulsados, porque el listado que tiene fiscalía "es menor".

"Ese es mi enojo en cierto punto, porque antes de que la información llegue a la fiscalía es que Independiente sacó ese comunicado. En función de esos 25 individuos que marcaron y fueron señalados en distintos casos, uno tiene que hacer el análisis probatorio de qué es lo que tengo como prueba, cuál es el análisis de las imágenes, cómo me lo relacionan con esos nombres y llegamos a esta lista final que, por ahora la manejo en reserva. Nuestra lista es menor que la de Independiente", aseveró.