Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[FOTOS] Medio mostró el Estadio de Independiente un día después de jornada de violencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Así quedaron las instalaciones del recinto de Avellaneda.

 EFE
El medio argentino Olé publicó una serie de imágenes tomadas por Francisco Loureiro en las que da cuenta de cómo quedó el Estadio Libertadores de América, un día después de la violenta jornada protagonizada por hinchas de Independiente y U. de Chile.

Revisa las imágenes:

