Gerente deportivo de la U: El plantel está dolido, shockeado

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, comentó el estado anímico del plantel azul luego de los incidentes que afectaron a los hinchas del cuadro estudiantil.

"Están muy dolidos, muy shockeado", dijo Mayo en diálogo con el enviado especial de Cooperativa, Francisco Caneo.

El plantel de Universidad de Chile llegó a Aeroparque la mañana de este jueves para viajar de regreso a Santiago a las 10:30 horas.