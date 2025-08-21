Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.3°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Gerente deportivo de la U: El plantel está dolido, shockeado

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El funcionario de la U viaja junto a los jugadores de regreso a Santiago.

Gerente deportivo de la U: El plantel está dolido, shockeado
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, comentó el estado anímico del plantel azul luego de los incidentes que afectaron a los hinchas del cuadro estudiantil.

"Están muy dolidos, muy shockeado", dijo Mayo en diálogo con el enviado especial de Cooperativa, Francisco Caneo.

El plantel de Universidad de Chile llegó a Aeroparque la mañana de este jueves para viajar de regreso a Santiago a las 10:30 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada