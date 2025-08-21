Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
Gerente deportivo de la U: El plantel está dolido, shockeado
Autor: Cooperativa.cl
El funcionario de la U viaja junto a los jugadores de regreso a Santiago.
El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, comentó el estado anímico del plantel azul luego de los incidentes que afectaron a los hinchas del cuadro estudiantil.
"Están muy dolidos, muy shockeado", dijo Mayo en diálogo con el enviado especial de Cooperativa, Francisco Caneo.
El plantel de Universidad de Chile llegó a Aeroparque la mañana de este jueves para viajar de regreso a Santiago a las 10:30 horas.
