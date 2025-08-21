Hinchas de la U detenidos en Argentina tenían prohibido ingreso a estadios en Chile

Al menos tres de los barristas de Universidad de Chile que fueron detenidos en Buenos Aires por los desmanes ocurridos durante el partido contra Independiente ya contaban con prohibiciones vigentes para ingresar a los estadios en Chile.

Según una investigación de Canal 13, los registros de la ANFP y Carabineros confirman que estos individuos tenían antecedentes por violencia en recintos deportivos, vulnerando sistemáticamente las sanciones impuestas por la ley chilena.

La gravedad de la situación movilizó una respuesta coordinada entre el Gobierno, la ANFP y Carabineros, quienes realizan un análisis detallado de las identidades de los detenidos.

Para ello, el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, y el coronel Rodrigo Alvarez viajaron a Argentina para contrastar información con las autoridades locales. El objetivo es determinar el historial completo de los barristas involucrados, incluyendo posibles antecedentes en el extranjero por mala conducta en eventos deportivos.

La información de T13 identifica a los sancionados como Rodrigo Valdés Castro, quien acumulaba al menos seis infracciones y una prohibición de ingreso administrativa por usurpación de identidad e ingreso de lienzos no autorizados. A él se suman Cristóbal Collao Fernández, también con derecho de admisión vulnerado por "ingreso indebido", y Diego Puebla Hernández, quien mantenía una prohibición judicial de ingreso a estadios activa desde el año 2017, según la Ley de Estadio Seguro.

A estas sanciones en Chile se sumarán drásticas medidas por parte de las autoridades argentinas. El Ministerio de Seguridad Nacional de ese país informó que solicitará formalmente la prohibición de ingreso a estadios argentinos para todos los hinchas involucrados en los incidentes. Además, se ha iniciado un proceso con la oficina de Migraciones para gestionar la expulsión y prohibición de reingreso a Argentina de los barristas detenidos.