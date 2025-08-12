I. de Valle de Matías Fernández venció a Mushuc Runa y tomó ventaja en octavos de la Sudamericana

Independiente del Valle, con el chileno Matías Fernández titular, venció por 1-0 a Mushuc Runa en Quito y tomó ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Fernández disputó todo el encuentro y celebró con sus compañeros en el minuto 19 con el gol de Claudio Spinelli (19'), el único tanto del partido.

En otros duelos de la jornada, Once Caldas venció en Colombia por 1-0 a Huracán, el equipo del chileno Leonardo Gil, con un solitario gol de penal Dayro Moreno; y Fluminense dio el golpe al vencer como visita por 1-2 a América de Cali.

Los cariocas celebraron gon un autogol de Yerson Candelo (7') y un gol de Agustín Canobbio (15'), mientras que Cristian Barrios maquilló el resultado la final para el conjunto escarlata (90+3').

Las revanchas de estos tres encuentros en la Copa Sudamericana se disputarán el próximo martes 19 de agosto.