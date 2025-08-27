Independiente entregó sus descargos a Conmebol por hechos de violencia en Sudamericana

Independiente de Avellaneda informó a través de sus canales oficiales que este miércoles 27 de agosto presentó los descargos ante la Conmebol luego de los hechos de violencia ocurridos en su estadio en el marco del duelo ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

De acuerdo a lo informado por el Rojo, en la carpeta se detallaron los hechos ocurridos en el recinto.

Además, adelantaron que el presidente del club, Néstor Grindetti, transmitirá un comunicado en vivo desde las 11:30 horas (de Chile) describiendo los alcances de esta presentación y la defensa realizada en función de los intereses de nuestra Institución.