Independiente entregó sus descargos a Conmebol por hechos de violencia en Sudamericana
El elenco rojo informó que entregó los antecedentes recabados en estos seis días.
Independiente de Avellaneda informó a través de sus canales oficiales que este miércoles 27 de agosto presentó los descargos ante la Conmebol luego de los hechos de violencia ocurridos en su estadio en el marco del duelo ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
De acuerdo a lo informado por el Rojo, en la carpeta se detallaron los hechos ocurridos en el recinto.
Además, adelantaron que el presidente del club, Néstor Grindetti, transmitirá un comunicado en vivo desde las 11:30 horas (de Chile) describiendo los alcances de esta presentación y la defensa realizada en función de los intereses de nuestra Institución.
Hace instantes, el Club Atlético Independiente ha presentado el descargo correspondiente ante la CONMEBOL, detallando los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto durante el partido frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en… pic.twitter.com/WWt9pb5aZ4— C. A. Independiente (@Independiente) August 27, 2025