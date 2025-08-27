Juez encargó ocho detenciones y allanamientos a hinchas de Independiente

El juez José Luis Arabito, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, ordenó una serie de allanamientos con pedidos de detención sobre los ocho imputados por los graves incidentes ocurridos en las tribunas del estadio de Independiente durante el partido que el conjunto de Avellaneda disputaba con la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

De acuerdo a lo publicado por Infobae, el magistrado dio curso de esta manera al pedido que había realizado ayer el fiscal Mariano Zitto. Los buscados por las autoridades son los identificados que están más comprometidos, ya que son investigados por el intento de homicidio de los simpatizantes chilenos.

Los procedimientos son realizados por efectivos de la Policía Bonaerense.

Fuentes judiciales indicaron que son 19 las causas abiertas tras los episodios de violencia ocurridos en el Libertadores de América, cuatro son las más importantes: una por lesiones graves, dos por tentativa de homicidio y robo en poblado y en banda, y una por intento de homicidio; todas agravadas por haberse dado en un espectáculo deportivo.

El fiscal Zitto consideró que los incidentes porque la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el club, "resultó insuficiente para contener los disturbios".