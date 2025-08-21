La CBF solicitó "rigurosidad y severos castigos" a los involucrados en los incidentes de Avellaneda

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se sumó a las voces de repudio por los graves hechos de violencia ocurridos entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda, solicitando un llamado a la Conmebol para aplicar las máximas sanciones.

"La barbarie de anoche en Avellaneda contradice todos los principios del deporte que tanto amamos. El fútbol, una de las mayores expresiones de pasión y unidad del pueblo sudamericano, no puede ser escenario de violencia, intolerancia e irrespeto", comenzó el escrito.

Posteriormente, la CBF pidió "total rigurosidad en la investigación de los hechos ocurridos, con una investigación rápida y transparente, y que los responsables sean identificados y severamente castigados".

Junto con la exigencia, la federación brasileña también tuvo palabras para las personas afectadas: "Expresamos nuestra plena solidaridad con las víctimas de violencia y sus familias. Ningún aficionado, deportista o profesional del espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o presenciar un partido".

"Solo con sanciones ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia en los estadios y preservar la dignidad del deporte en nuestro continente", cerró el comunicado.