La programación de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Esta semana se reanuda la Copa Sudamericana, que se encuentra en la fase de octavos de final, con la participación de un club chileno: Universidad de Chile. Los azules vienen de eliminar a Guaraní en los playoffs.

En esta instancia, se enfrentarán a Independiente, equipo que cuenta con los jugadores chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames. el cuadro argentino finalizó en el primer lugar de su grupo, integrado por Nacional de Potosí, Guaraní y Boston River.

Revisa la programación:

Martes 12 de agosto

Once Caldas vs. Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.

América de Cali vs. Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

Miércoles 13 de agosto

Bolívar vs. Cienciano. 18:00 horas. Estadio "Hernando Siles".

Alianza Lima vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio "Alejandro Villanueva".

Universidad de Chile vs. Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional.

Jueves 14 de agosto