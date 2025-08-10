Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
La programación de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Revisa la agenda de partidos en Cooperativa.cl.
Revisa la agenda de partidos en Cooperativa.cl.
Esta semana se reanuda la Copa Sudamericana, que se encuentra en la fase de octavos de final, con la participación de un club chileno: Universidad de Chile. Los azules vienen de eliminar a Guaraní en los playoffs.
En esta instancia, se enfrentarán a Independiente, equipo que cuenta con los jugadores chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames. el cuadro argentino finalizó en el primer lugar de su grupo, integrado por Nacional de Potosí, Guaraní y Boston River.
Revisa la programación: