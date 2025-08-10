Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago6.7°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

La programación de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Revisa la agenda de partidos en Cooperativa.cl.

La programación de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana se reanuda la Copa Sudamericana, que se encuentra en la fase de octavos de final, con la participación de un club chileno: Universidad de Chile. Los azules vienen de eliminar a Guaraní en los playoffs.

En esta instancia, se enfrentarán a Independiente, equipo que cuenta con los jugadores chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames. el cuadro argentino finalizó en el primer lugar de su grupo, integrado por Nacional de Potosí, Guaraní y Boston River.

Revisa la programación:

Martes 12 de agosto

  • Once Caldas vs. Huracán. 18:00 horas. Estadio Palogrande.
  • América de Cali vs. Fluminense. 20:30 horas. Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
  • Independiente del Valle vs. Mushuc Runa. 20:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

Miércoles 13 de agosto

  • Bolívar vs. Cienciano. 18:00 horas. Estadio "Hernando Siles".
  • Alianza Lima vs. Universidad Católica. 20:30 horas. Estadio "Alejandro Villanueva".
  • Universidad de Chile vs. Independiente. 20:30 horas. Estadio Nacional.

Jueves 14 de agosto

  • Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz. 18:00 horas. Arena MRV.
  • Central Córdoba vs. Lanús. 20:30 horas. Estadio "Alfredo Terrera".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada