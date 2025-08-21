La rotunda postura de Alianza Lima a la espera de la resolución de la Conmebol

El club Alianza Lima adoptó una postura de total cautela y respeto institucional a la espera de la resolución de la Conmebol sobre su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras los violentos incidentes que provocaron la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile, la dirigencia del cuadro peruano aseguró que no solicitará ninguna medida y acatará lo que decida el ente rector.

El equipo "íntimo", que se clasificó a cuartos de final tras vencer a Universidad Católica en Quito, debía enfrentar al ganador de la llave entre argentinos y chilenos.

Sin embargo, la brutal violencia en el Estadio Libertadores de América obligó a la suspensión del encuentro, abriendo un abanico de posibilidades que incluye la eliminación de ambos equipos, lo que clasificaría directamente a Alianza Lima a las semifinales del torneo.

La postura del club fue ratificada por sus principales directivos. El administrador, Fernando Cabada, fue enfático: "A nosotros no nos corresponde pedir nada, Conmebol tomará una decisión y nosotros estamos a la espera".

Además, calificó los hechos como "una desgracia" y rechazó la violencia. En la misma línea, el delegado Tito Ordoñez señaló que "es una profunda pena por el fútbol", pero que es un tema que "estrictamente debe resolver la Comisión Disciplinaria de Conmebol".

De esta manera, la institución de La Victoria se desmarca de cualquier tipo de presión y deja la resolución del caso en manos de las autoridades de Luque. Mientras tanto, el fútbol sudamericano aguarda una decisión ejemplar tras una de las noches más oscuras y violentas que se recuerden en la historia reciente de la competición.