La U quiere aprovechar la localía para dar el primer golpe a Independiente en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile buscará aprovechar la localía este miércoles en el Estadio Nacional, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), y dar el primer golpe a Independiente de Avellaneda, el equipo de los nacionales Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro estudiantil llega con confianza al desafío con los argentinos, tras haber goleado a Unión Española el pasado fin de semana en el torneo local, y con la ilusión de repetir el buen rendimiento que exhibieron ante Guaraní para llegar a esta ronda.

La U, jugando en casa, sólo ha perdido un partido de cuatro disputados entre Libertadores y Sudamericana en esta campaña.

Para el choque, el técnico Gustavo Alvarez volverá a utilizar una línea de tres defensores, la formación que mejores resultados le ha dado en el torneo continental.

La oncena será con Gabriel Castellón; Matías Zaldvia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal, Charle Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

El 'Rojo', por su parte, hizo una buena fase de grupos en la Sudamericana que lo clasificó a esta instancia, pero no ha ganado en sus últimos cinco partidos.

Actualmente está último en el torneo de Clausura de Argentina, aunque el reciente empate sin goles frente a River Plate dejó buenas sensaciones al técnico Julio Vaccari que aspira sea el inicio de un despegue para el equipo.

En la formación, Independiente tendrá a dos seleccionados chilenos en la titularidad: Loyola y Cabral, mientras que Galdames será alternativa en la banca.

El encuentro será especial para Loyola, ya que se reencontrará con el técnico Gustavo Alvarez, con quien fue campeón con Huachipato en 2023.

La oncena de Independiente será con Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomonaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Walter Mazzantti; Matías Abaldo.

El duelo será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco.

