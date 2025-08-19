La U quiere completar la misión ante Independiente y sellar el paso a cuartos en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile enfrenta este miércoles a Independiente, desde las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, con la misión de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro azul, dirigido por Gustavo Alvarez, llega con ventaja a tierras argentinas tras haber ganado la ida de octavos por 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago, y espera mantener esa ventaja para meterse en la ronda de los ocho mejores.

Aunque para la tarea, los "chunchos" deberán sacudirse del tropiezo que sufrieron el fin de semana en el torneo local, la derrota con Audax Italiano en el Nacional.

En Avellaneda, una victoria o un empate servirán para completar la tarea; y en caso de derrota, solo puede ser con un gol de diferencia, para llegar al menos a la instancia de los penales.

Para el encuentro, Alvarez volverá a usar el esquema 3-5-2, aunque con dos variantes respecto al duelo de ida: Matías Sepúlveda volverá a la titularidad, en desmedro de Felipe Salomoni, y el capitán Marcelo Díaz cubrirla la baja del lesionado Israel Poblete.

La formación azul será con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi.

Independiente, por su lado, está en una negativa racha, sin triunfos en el torneo de Clausura de Argentina, y su último resultado fue una derrota con Vélez Sarsfield, pese al gol que hizo el chileno Felipe Loyola.

Para el desafío, el técnico Julio Vaccari utilizará a sus mejores hombres. Además de Loyola, Luciano Cabral también será titular, mientras que Pablo Galdames estará en la banca.

La formación del "Rojo" será con Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez; Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

El árbitro encargado de dirigir en el Libertadores de América será el uruguayo Gustavo Tejera y Antonio García estará a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás escuchar este miércoles en la señal radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.