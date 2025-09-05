La U respondió la carta de Independiente: Cualquier reclamo, pueden hacerlo a FIFA

Universidad de Chile salió al paso de la carta que Independiente envió a Conmebol y rechazó con fuerza los duros cuestionamientos trasandinos por el fallo que clasificó a los azules en la Copa Sudamericana, en un texto que además arremetió por la estructura de SADP del elenco nacional.

A través de un comunicado, el club "condena enérgica y categóricamente" el escrito dirigido a Alejandro Domínguez, que además "plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol y de su presidente, las cuales resultan inaceptables e intolerables".

El club señaló que pese a poder apelar por algunas de las sanciones de primera instancia, eso no puede dar pie "a denostar ni injuriar a nadie; esto último incluye al propio Club Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su presidente".

La U cuestionó los dardos trasandinos a Domínguez, pues la Unidad Disciplinaria es un ente autónomo y "todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen".

"Le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa Conmebol y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza", sumó (con ironía) el comunicado del elenco nacional.

"Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia", cerró la manifestación oficial del "Romántico Viajero".