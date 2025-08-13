Loyola y la caída ante la U: Estoy convencido que en casa lo vamos a dar vuelta y ganar la fase

Felipe Loyola, volante de Independiente, analizó la derrota ante Universidad de Chile en la ida de la Copa Sudamericana y apuntó de inmediato a la revancha de la próxima semana, señalando que darán vuelta la llave en Avellaneda.

"En la vuelta, estoy convencido que con nuestra gente en nuestra casa lo vamos a dar vuelta, será un partido distinto, confío en nuestros compañeros, nos haremos fuerte, nos vamos a plantar y ganar la fase", declaró Loyola en la transmisión oficial.

En su análisis del encuentro en el Nacional, el jugador del "Rojo" indicó que "en el primer tiempo empezamos bien, los primeros 15 minutos tuvimos ocasiones claras que no pudimos concretar. Después del gol de ellos caímos en la desesperación, empezamos a errar. Y con la expulsión en el segundo tiempo se nos puso cuesta arriba desde lo físico, ellos juegan bien y tenían un hombre más".

"Rescato el ímpetu de mis compañeros, lo dimos todo, con poquito podríamos habernos llevado algo más", agregó.

Finalmente, Loyola reveló problemas físicos y que "tocó pincharme de vuelta y jugar, pero eso rescato, que mis compañeros dan todo y ponen el pecho. No empezamos de buena forma el semestre, está bien la interna, con trabajo lo vamos a dar vuelta", cerró.