Michael Clark hizo alentador balance de hinchas heridos en Buenos Aires

Michael Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, llegó a la embajada de Chile en Argentina para reunirse con la delegación nacional y en diálogo con Cooperativa Deportes se refirió al estado de salud de los hinchas estudiantiles hospitalizados en Buenos Aires.

"Estuvimos en el hospital y, efectivamente, dentro de todo lo malo que han sido estas últimas horas, por lo menos tenemos una buena nueva. Ayer pasamos por el hospital, y como dijimos hace unos minutos atrás, había 12 personas internadas, y de esas 12 personas hoy día ya solamente quedan cuatro. O sea, ocho personas ya fueron dadas de alta, lo cual creo que es una muy buena noticia", comentó el dirigente.

"De las cuatro personas que quedan, dos en teoría van a ser dadas de alta hoy día, durante el día. Y por tanto, van a quedar solamente dos. Y entiendo que esas dos personas, una de las cuales ayer estaba en una situación muy difícil, con riesgo de muerte incluso, entiendo que ha estado bien, ha evolucionado bien, y hoy día estaría sin riesgo de muerte. Tiene que estar varios días en el hospital todavía, pero ha ido mejorando bien", añadió.

Clark explicó que su visita a la embajada es para "tocar hartos temas. Queremos coordinar bien, efectivamente, qué es lo que pasa con todos los hinchas que están en comisaría. Tenemos que ver también, efectivamente, si todos los hinchas están en el hospital".

Al ser consultado por las responsabilidades, el dirigente de la sociedad anónima reiteró que no es el momento de referirse a ello.

"No es el minuto para ver quién tuvo la culpa y qué es lo que pasó. Tenemos gente que, como te digo, hasta hace pocas horas atrás estaba en riesgo de muerte. Queremos estar seguros de que todos nuestros hinchas, toda nuestra gente está bien. Queremos ver qué es lo que va a pasar con estas 97 o ciento y tantas personas que están en comisaría y luego vamos a ver efectivamente quién tuvo la responsabilidad", expresó.