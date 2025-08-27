Néstor Grindetti: "Independiente tiene que pasar, claramente"

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, reiteró la postura del club por los incidentes en el partido contra Universidad de Chile el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, y señaló que su equipo debe quedarse con los puntos y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Cuando uno lee todo, habría que dar los puntos a Independiente, Independiente tiene que pasar, claramente", declaró Grindetti en diálogo con TyC Sports.

"El que inicia el despelote, desde antes de empezar el partido, es la hinchada de la U, y por ese motivo el partido se cancela. Todavía no habían entrado esos, que son vándalos con camisetas de Independiente, no son hinchas, serán identificados y los expulsaremos. Pero el partido se suspende antes de eso, cuando estos tipos tiraban fierros, inodoros, piedras, lastimando a la gente de Independiente", argumentó.

Además, volvió a señalar que "Independiente fue víctima y no victimario. Hizo todo lo que tenía que hacer, institucionalmente, respetó todo lo que se acordó, y está claro que hubo una intencionalidad prearmada de los simpatizantes de Universidad de Chile, de venir a bardear, pudrirla toda".

"A quién en su sano juicio se le puede ocurrir tirar un inodoro entero hacia abajo que le puede matar a alguien", comentó, agregando que "es de una irracionalidad tan grande que no quiero eludir mi responsabilidad, pero hay un punto en el que cuesta aceptar que tengamos que pedir disculpas".

Finalmente, sostuvo que "en las reglas de Conmebol consta que el que comienza el lío es el que debe ser castigado, por lo que espero que sea favorable. Si no llega a ser así, se me sumará una sensación de frustración por una injusticia a la mezcla de bronca y dolor que ya siento por lo sucedido. En ese caso veremos cómo actuar".