Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Nicolás Guerra aclaró que familiar está detenido en Buenos Aires

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de la U expresó su desazón por lo ocurrido en Buenos Aires.

Nicolás Guerra aclaró que familiar está detenido en Buenos Aires
El delantero de Universidad de Chile Nicolás Guerra aclaró que el familiar que ayer en la noche estaba con paradero desconocido luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda está entre los detenidos por la policía de Buenos Aires.

"Está preso. No he sabido nada más. Fue todo muy triste, hubo poco resguardo policial y ver que la gente nuestra esté sufriendo nos dolió en el alma", comentó Guerra en diálogo con el enviado especial de Cooperativa Deportes a Argentina, Francisco Caneo.

"Solo queda preocuparse de la salud de ellos. Es la gente que deja todo por vernos a nosotros, así es que ojalá puedan volver a sus casas", añadió.

