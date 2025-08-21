Pablo Galdames exigió responsabilidad a los organizadores tras graves incidentes en Avellaneda

El volante de Independiente Pablo Galdames alzó la voz tras los bochornosos incidentes ocurridos en el partido contra Universidad de Chile, y exigió que los organizadores asuman su responsabilidad por la grave situación.

A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, el futbolista chileno puso la seguridad de las personas por encima de cualquier resultado deportivo.

"Hoy lo deportivo y el color de las camisetas, pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales", comenzó su descargo. Acto seguido, apuntó directamente a los encargados del evento: "Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió".

En su reflexión, Galdames hizo un llamado a terminar con la violencia irracional en el fútbol, subrayando que la vida humana está por sobre cualquier rivalidad. "Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente", afirmó, agregando que "la violencia no se calma con más violencia".

El mensaje del mediocampista concluyó con una sentencia clara y un llamado a la acción para que no se repitan episodios de esta magnitud. "Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir", cerró el jugador, cuyo testimonio se suma a la condena generalizada por los hechos que empañaron el duelo por la Copa Sudamericana.