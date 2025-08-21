Presidente de Independiente en Paraguay: Tenemos derecho a los puntos y a no recibir castigo
Néstor Grindetti reiteró que la responsabilidad es de parte de los hinchas de la U.
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, sostuvo su tesis de responsabilizar a los hinchas de Universidad de Chile por los hechos de violencia del partido que enfrentó a ambos elencos el miércoles en Avellaneda y afirmó que su club merece obtener los puntos del duelo.
"Venimos a contar los hechos, que realmente el partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas simpatizantes de Chile, venimos a contar qué pasó y a transmitir que nosotros vamos a defender los intereses de Independiente, a la gente de Independiente, porque está claro en las imágenes que el vandalismo que cometieron los simpatizantes chilenos desde que empezó el partido, se ve perfectamente", dijo a TyC Sports.
"Se arma un hueco en la tribuna porque empiezan a tirar cosas, hasta que toma la decisión Conmebol de cancelar el partido producto de esos hechos", agregó el dirigente.
En ese sentido, contó que el Paraguay "vamos a hablar con funcionarios de Conmebol, queremos ponernos a disposición de ellos y empezar a partir de ahora a suministrar aquella información que hoy es patética y es fílmica, así que a partir de ahí vamos a empezar a trabajar".
"No tenemos ninguna reunión pactada con -Alejandro- Domínguez ni con nadie disponible, sino que vinimos a ponernos a disposición", aclaró.
Finalmente, expuso que "vamos a defender todos los derechos de Independiente, tenemos derecho a los puntos y que Independiente no reciba ningún tipo de castigo, que el castigo sea para aquellos que tuvieron actitudes de vandalismo".
