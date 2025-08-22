Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Registro muestra que barra de Independiente accedió a bodega para sacar objetos contundentes

El video capturado en el Estadio Libertadores de América se difundió ampliamente.

Con el correr de las horas se siguen conociendo registros de los violentos incidentes en el estadio de Independiente en el duelo ante Universidad de Chile, revelándose el momento donde la barra local obtuvo elementos contundentes para atacar a los chilenos en el sector visitante.

Un video difundido por una página de socios de Independiente, y luego difundido por los usuarios en redes sociales, mostró a los barristas rojos accediendo a una bodega para sacar fierros y otros objetos para ser utilizados como armas.

En medio de la turba para derribar un portón y emboscar a los azules que seguían en el lugar, uno de los seguidores trasandinos festinó con la irónica frase "vamos a recuperar las Malvinas".

