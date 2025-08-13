Sudamericana: Alianza Lima se acercó a cuartos tras vencer a Universidad Católica de Quito

Alianza Lima se acercó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 2-0 a Universidad Católica de Quito gracias a un doblete del argentino Alan Cantero en un luchado encuentro con diversas oportunidades de gol para ambos equipos.

El estadio "Alejandro Villanueva", en el distrito limeño de La Victoria, acogió este duelo de ida de los octavos de final con un interesante tira y afloja del que los locales salieron victoriosos y parten con ventaja para la vuelta en Quito.

Aunque no todo fue festejo para los limeños, ya que el mítico delantero peruano Paolo Guerrero tuvo que salir lesionado tras presentar problemas musculares, pasada la media hora de juego.

Los goles de Cantero llegaron en el minuto 76 y 87. El primero fue un cabezazo tras centro de Hernán Barcos, y el segundo con una gran carrera hacia el arco.

La revancha será la próxima semana en Ecuador y el ganador se medirá ante el vencedor de la llave entre Universidad de Chile e Independiente.